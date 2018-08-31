Отдых с ребенком на осенних каникулах

Несомненно, школьное обучение является важнейшим фактором в процессе формирования и воспитания личности ребёнка. Однако нельзя не учитывать, что учёба в школе — это серьезная умственная, физическая и психологическая нагрузка на еще не полностью сформированный и окрепший детский организм. К тому же, длительные занятия любой деятельностью, предполагают наличие обязательных периодов отдыха. Если говорить об обучении, то такие перерывы необходимы не только самим учащимся, в них, конечно же, нуждаются и учителя, и родители. Исходя из физиологических потребностей детского организма, в том числе и потребности в отдыхе, было организовано каникулярное время, разбивающее учебный процесс на отдельные периоды и позволяющее школьникам восстанавливать свои силы. Как можно провести осенние каникулы? Как правильно организовать отдых с ребенком, чтобы каникулы помогли ребенку отдохнуть, отвлечься и оставили интересные воспоминания?

Осенний отдых

Осенью, как правило, школьникам даётся минимум одна неделя для отдыха. Большинство учебных заведений предпочитают начинать каникулы с понедельника и заканчивать, соответственно, воскресеньем. Подобный график каникулярного времени предполагает быструю и относительно безболезненную психологическую адаптацию ребенка к вновь начавшимся занятиям, подготавливает к началу учебной деятельности, позволяет корректно распределить новую учебную нагрузку. Как правило, первые (осенние) каникулы в учебных заведениях с четвертной системой обучения приходятся на октябрь, чаще всего на последнюю неделю месяца. В 2018-2019 учебном году, такой общегосударственный праздник, как День народного единства (4 ноября), приходится на каникулярное время. А это значит, что к осенним каникулам будет добавлен дополнительный выходной день. Таким образом, осенние каникулы продлятся:

при пятидневной учебной неделе — с 27 октября по 5 ноября включительно;

при шестидневной учебной неделе — с 29 октября по 5 ноября включительно.

Немного отличаются даты начала и конца периода осеннего отдыха, в учебных заведениях с триместровой системой. Такая форма обучения, предполагает регулярное чередование отдыха и обучения — 4-5 недель учебы сменяются семидневным периодом выходных. В 2018-2019 учебном году, дни осенних выходных будут распределены следующим образом:

в середине триместра — с 8 октября по 14 октября;

в конце триместра — с 19 ноября по 25 ноября.

Как и где отдохнуть с ребенком осенью?

Семейный отдых — это всегда незабываемое время, проведенное в кругу близких и любимых людей. Какой сезон лучше выбрать для организации такого «мероприятия»? Можно привести с десяток «плюсов» именно осеннего семейного отдыха:

отсутствие изнуряющей жары и «открытого» солнца, находится под которым, медики не рекомендуют не только детям, но и взрослым;

осенний период — это довольно низкие цены на проживание, питание и всевозможные развлечения (в том числе и для взрослых людей), в связи с чем, вы можете выбрать гораздо более привлекательные места отдыха;

наступление осени, приводит к резкому уменьшению туристического потока, и можете спокойно, никуда не торопясь наслаждаться просторами, видом достопримечательностей и, конечно, экскурсиями и любыми развлекательными мероприятиями.

Отдых в России Осеннее путешествие по России будет идеальным вариантом, если вы испытываете наслаждение от осенней природы, с ее красотой и незабываемым буйством красок. Можно выбрать места отдыха (санатории, пансионаты и базы отдыха), которые предполагают организацию не только пассивного, но и активного отдыха:

экскурсии по ближайшим достопримечательностям с проводником-гидом, который расскажет вам много нового и интересного. Зачастую, полученная таким способом информация, гораздо лучше усваивается детьми, и может быть использована на уроках истории, географии и других школьных предметов;

туристические маршруты с одно — двухдневным проживанием в палатке. Вечера у костра, еда из котелка, ночное звездное небо, которое не увидишь в городских условиях, ночная песня леса — это то, что ваш ребенок будет помнить всю жизнь;

рыбалка на заранее подготовленных озерных площадках (где серьезный улов вам будет обеспечен), оставят в памяти вашего ребенка незабываемый след. Организаторы мероприятия обеспечат вас всем необходимым инвентарем. Кроме того, может быть организована ловля рыбы с лодки и просто лодочные прогулки, в том числе и на «моторках»;

в подавляющем большинстве, базы отдыха, расположенные на природе, имеют прекрасно оборудованные площадки со спортивными аттракционами, часть из которых адаптирована для осеннего периода;

к сожалению, время года не предполагает купание в открытой воде, но бассейн может стать прекрасной альтернативой водного отдыха;

можно выбрать место отдыха, где есть конюшни и возможны конные прогулки или вольерные выездки, а также есть возможность для вашего ребенка самостоятельно, на протяжении всего времени отдыха, ухаживать за полюбившимся животным.

Насладиться всеми прелестями осеннего отдыха в России можно:

в Карелии (базы отдыха);

на берегу озера Селигер;

возле Рыбинского водохранилища;

на спокойном Ладожском озере;

на озерах Увильды, которые расположены в Челябинской области и имеют прекрасные пляжи, климат которых схож с Крымом;

для любителей палаток, прекрасно подойдет Жижицкое озеро в Псковской области, которое часто называют «второй Юрмалой».

Их основными особенностями можно считать огромное количество достопримечательностей и первозданную красоту природы. Нельзя забывать о том, что тесный контакт с природой влияет на психологическое развитие детей, побуждает их к творчеству, дает толчок к развитию воображения, умножает интеллект, развивает способность чувствовать и сопереживать. К сожалению, далеко не всегда мы выбираем место отдыха, ориентируясь исключительно на наши желания и интересы. Одним из основных критериев выбора является материальная составляющая. Однако, среди перечисленного нами, всегда можно найти бюджетный вариант, который будет отвечать и этому вашему требованию. Если вы предпочитаете отдых в городской среде, можно устроить настоящие познавательные каникулы для пытливого детского ума:

познакомить детей с искусством Эрмитажа

посетить в Санкт-Петербурге Кунсткамеру и «Гранд Макет Россия»;

познакомиться с экспозицией Русского музея, Оружейной палаты и Дарвиновского музея;

отдать должное известным музеям «Ясная Поляна» и «Тульские самовары», насладиться особенностью архитектуры Тулы;

узнать в Переславле-Залесском много нового и интересного о таком привычном для нас предмете быта, как утюг.

И это ещё далеко не все экскурсионные сокровища! Поехать в такие места — значит духовно вырасти вместе со своими детьми. Отдых за границей Если вашу семью интересует недорогой осенний тур заграницу, обязательно рассмотрите следующие варианты стран для предстоящего путешествия: Испания, Хорватия, Кипр, Греческие острова, Италия, Франция, Германия, Чехия, Финляндия. Архитектурное великолепие и непривычная, но уютная атмосфера этих стран надолго останутся в памяти ребенка.