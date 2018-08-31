«Известия»: Минпросвещения разработало программу дошкольного образования для аутистов

МОСКВА, 31 августа. / ТАСС /. Министерство просвещения России разработало официальную программу дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ ведомства.

По данным издания, воспитание по адаптивной программе должно помочь детям с аутизмом стать более самостоятельными. Для этого разработаны специальные упражнения, основанные на визуальных методах. Также специалисты Минпросвещения предлагают особую программу физического развития детей. В нее, кроме прочего, входит плавание.

"Программа поможет таким детям преодолеть социально-коммуникативные и поведенческие трудности. Их научат невербальному общению", — приводят "Известия" комментарий ведомства.

По данным издания, адаптивную программу начнут тестировать в некоторых детских садах уже с 1 сентября 2018 года. Пробный период продлится до 1 января 2020 года. Результатом тестирования станет доработка документа и включение его в Реестр примерных основных общеобразовательных программ.