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«Известия»: Минпросвещения разработало программу дошкольного образования для аутистов
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«Известия»: Минпросвещения разработало программу дошкольного образования для аутистов 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: News.ru
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения России разработало официальную программу дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ ведомства.
По данным издания, воспитание по адаптивной программе должно помочь детям с аутизмом стать более самостоятельными. Для этого разработаны специальные упражнения, основанные на визуальных методах. Также специалисты Минпросвещения предлагают особую программу физического развития детей. В нее, кроме прочего, входит плавание.
"Программа поможет таким детям преодолеть социально-коммуникативные и поведенческие трудности. Их научат невербальному общению", — приводят "Известия" комментарий ведомства.
По данным издания, адаптивную программу начнут тестировать в некоторых детских садах уже с 1 сентября 2018 года. Пробный период продлится до 1 января 2020 года. Результатом тестирования станет доработка документа и включение его в Реестр примерных основных общеобразовательных программ.
Аутизм — психическое расстройство, связанное с нарушением развития головного мозга. Оно характеризуется дефицитом социального взаимодействия, ограниченностью интересов и стереотипностью деятельности, проявляется у детей в возрасте до пяти лет. Данные о распространенности аутизма существенно варьируются в разных исследованиях: согласно последним оценкам Всемирной организации здравоохранения, один ребенок из 160 имеет какое-либо расстройство аутистического спектра.
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