Воспитательница детского сада душила ребенка одеялом, чтобы тот уснул

В Казахстане воспитательница детского сада душила ребенка одеялом во время тихого часа, чтобы заставить его уснуть.

Как сообщает ВладТайм, на видео можно заметить, что воспитательница давит руками на одеяло сверху, пока ребенок истошно орет и брыкается ногами. В настоящий момент видео с ужасающими кадрами приобщено к уголовному делу. Личность сотрудницы детского сада установлена, но расследование и изучение материалов дела продолжается.

О жестоком общении с маленькой девочкой узнали и ее родители, и родственники. По их словам, штраф или исправительные работы это слишком малое наказание для человека, чьи действия угрожали жизни ребенка.

Ранее «СП» писала, что в элитном саду Барнаула воспитательница издевалась над детьми.

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