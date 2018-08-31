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В новый детский сад №101 начали набирать детей
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В новый детский сад №101 начали набирать детей 

75.RU 9 минут назад
Родителям маленьких читинцев, которые хотят устроить своего ребёнка в детский сад №101, нужно написать заявление, чтобы внести изменения в автоматизированную информационную систему «Е-услуги. Образование». Заявления зарегистрируют только при личном обращении, подчеркнули в пресс-службе.
Городской комитет образования примет обращения родителей по адресу: ул. Забайкальского Рабочего, д. 94, в рабочие дни с 08.30 до 17.30. Кроме того, подать заявление можно через МФЦ по ул. Белика, д.12, и на Бутина, д.72.
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