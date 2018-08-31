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Итоги летних каникул в Кургане: более 200 нарушений ПДД детьми
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Итоги летних каникул в Кургане: более 200 нарушений ПДД детьми 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Статистика летних месяцев, когда значительная часть детей выезжает за город, в Кургане неутешительна.
За 92 дня на городских дорогах были зафиксированы 207 нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними. При этом, почти в половине случаев (107 нарушений) они были пешеходами.
В городе за июнь-август произошло 19 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых 18 несовершеннолетних травмированы, а 3 — погибли.
Дети становятся самостоятельными участниками дорожного движения зачастую не зная основных правил. В этом, как показывает практика, в основном виноваты взрослые, которые не только не знакомят и не учат их с детьми, но не прививают основное правило: дорога — место повышенной опасности!
С 1 по 7 сентября в столица Зауралья присоединится к Всероссийской профилактической акции «Внимание — дети!», но внимание водителей к юным пешеходам не должно ограничиваться этой неделей.
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