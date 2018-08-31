В Алтайском крае большинство дети к окончанию школы теряет зрение

Большинство детей к окончанию школы теряет зрение, об этом сообщили Вести22 со ссылкой на Владимира Ткачева , заместителя главврача краевой офтальмологической больницы.

Проблемы со зрением зачастую возникают из-за большой нагрузки на глаза, не стоит забывать и о наследственности. К тому же негативное влияние на зрение оказывают гаджеты.

По словам Владимира Ткачева, современные гаджеты опаснее, чем компьютеры. Поэтому важно следить за тем, сколько времени ребенок проводит с гаджетом в руках и главное — в каком положении он находится.

«Если это комфортная и удобная парта со стандартным расстоянием 35-40 см, то это одна история», — говорит врач.

Но нельзя допускать, чтобы ребенок пользовался планшетом в лежачем положении. Пусть даже если это поза кажется ему более удобной.

Прогнозы специалистов неутешительные. В настоящее время число учащихся с проблемами зрения составляет более 60%, через 10 лет их будет уже 80%.

В связи с этим офтальмологи советуют снижать нагрузку на глаза. В день дети до 10 лет могут пользоваться гаджетом только два раза по полчаса. И нельзя забывать о перерывах во время чтения книги — не меньше 15 минут каждый 40-50 минут.