В Шелеховском районе сотрудники полиции провели профориентационное мероприятий для отдыхающих в лагере детей 

Накануне сотрудники Отдела МВД России по Шелеховскому району совместно с представителями Росгвардии навестили
отдыхающих из детского оздоровительного лагеря «Орленок».
Мероприятие было организовано с целью
проведения продуктивного досуга подростков и привлечения внимания детей к преимуществам обучения в специализированных учреждениях системы МВД России.
Ребятам рассказали историю некоторых
военных действий, полицейские поделились своим опытом работы в органах
внутренних дел, показали спецсредства — каски, бронежилеты и многое
другое.
Порядка 200 детей с интересом восприняли
появление гостей в погонах и некоторые из них выказали желание поступить
в военные вузы.