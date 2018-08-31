В Шелеховском районе сотрудники полиции провели профориентационное мероприятий для отдыхающих в лагере детей

Накануне сотрудники Отдела МВД России по Шелеховскому району совместно с представителями Росгвардии навестили

отдыхающих из детского оздоровительного лагеря «Орленок».

Мероприятие было организовано с целью

проведения продуктивного досуга подростков и привлечения внимания детей к преимуществам обучения в специализированных учреждениях системы МВД России.

Ребятам рассказали историю некоторых

военных действий, полицейские поделились своим опытом работы в органах

внутренних дел, показали спецсредства — каски, бронежилеты и многое

другое.

Порядка 200 детей с интересом восприняли

появление гостей в погонах и некоторые из них выказали желание поступить

в военные вузы.