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В Шелеховском районе сотрудники полиции провели профориентационное мероприятий для отдыхающих в лагере детей
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В Шелеховском районе сотрудники полиции провели профориентационное мероприятий для отдыхающих в лагере детей 

Хот 57 минут назад
Фото: Хот
Накануне сотрудники Отдела МВД России по  Шелеховскому району совместно с представителями Росгвардии навестили
отдыхающих из детского оздоровительного лагеря «Орленок».
Мероприятие было организовано с целью
проведения продуктивного досуга подростков и привлечения внимания детей к  преимуществам обучения в специализированных учреждениях системы МВД  России.
Ребятам рассказали историю некоторых
военных действий, полицейские поделились своим опытом работы в органах
внутренних дел, показали спецсредства — каски, бронежилеты и многое
другое.
Порядка 200 детей с интересом восприняли
появление гостей в погонах и некоторые из них выказали желание поступить
в военные вузы.
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