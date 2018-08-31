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Образовательную программу для детей-аутистов запустят в России
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Образовательную программу для детей-аутистов запустят в России 

Аист на крыше + ещё 2 53 минуты назад
Фото: Аист на крыше
С 1 сентября в России начнут тестировать программу для детей с аутизмом, которая призвана сделать их более самостоятельными.
Как сообщает РИА «Новости», эта программа была разработана Министерством просвещения специально для детей дошкольного возраста, страдающих расстройствами аутистического спектра.
Основная цель программы — не только приучить деток к самостоятельности, но и помочь им успешнее адаптироваться в обществе.
Детей научат откликаться на имя, одеваться, держать чашку, приборы, принимать пищу без помощи взрослых. Малышей также будут учить планировать свои действия и выстраивать последовательность.
Физическому развитию будет уделяться особое внимание. Специалисты планируют использовать для этого плавание, прыжки через скамейку и катание на мяче.
Программу будут тестировать до 2020 года, а затем, после доработок, включат в список рекомендованных общеобразовательных программ.
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Фото: РИА «Дагестан»
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