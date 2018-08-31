В Крыму детские сады в сельской местности будут бесплатными

Крым — единственный регион России, где детские сады в сельской местности будут бесплатными для родителей. Решение о стопроцентной компенсации из бюджета республики платы за посещение детских садов в сельской местности было принято еще в прошлом году.

В текущем году на эти цели будет истрачено 960 миллионов рублей.

По информации главы Республики Крым Сергея Аксенова, после воссоединения с Россией в детских садах региона создано более 17 тысяч новых мест. Для сравнения: за 23 «украинских» года в детских садах Крыма было создано… 266 мест.

В 2018 году из бюджета республики выделено более миллиарда рублей на приобретение 23 модульных детских садов. В целом по Крыму показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет сейчас составляет 60,2%, в возрасте от 3 до 7 лет — 87,2%.