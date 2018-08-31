В Ярославле на детскую площадку выползла змея

Днем в Ярославле на детскую площадку выползла змея, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел во дворе дома №63 на улице Большая Федоровская. Змея напугала не только детей, которые находились на горках, но и взрослых. Они постарались ограничить её передвижение до приезда специалистов. Жители звонили во все инстнации, поскольку не могли определить, кто занимается отловом. В результате они самостоятельно ликвидировали змею.

Эксперты, которые все-таки приехали на место ЧП, установили, что это был уж обыкновенный. Он не ядовит и не представлял угрозы для жизни малышей.