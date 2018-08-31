1 сентября омские школьники бесплатно прогуляются по дендросаду и сходят в зоопарк

Бесплатное посещение подготовили для учеников в честь Дня знаний. В Омской области дети смогут бесплатно сходить в дендросад и посмотреть на животных в Большереченском зоопарке.

Экскурсии в дендросаду проведут как для первоклашек, так и для одиннадцатиклассников. Время проведения: 11:00, 12:15, 13:30, 14:45. Увлекательные прогулки проводятся для групп от 5 до 35 человек. Чтобы забронировать время, необходимо позвонить и пообщаться с представителями дендросада по телефонам: 99–01–04 или 89136289976.

Кроме этого, Большереенский зоопарк также распахнет свои двери для школьников. Принять участие в акции и получить бесплатное посещение могут дети в возрасте до 12 лет.