Омский проект «После уроков» охватил десятки городов России

Ресурс оказался настолько полезным и удобным, что им заинтересовались и в других городах. Уникальный проект «После уроков» был создан два года назад и объединяет на своей платформе все возможные учреждения и организации, которые занимаются внеурочной деятельностью школьников и проведением дополнительных занятий, кружков, секций.

— Ресурс удобен не только тем, что содержит полезную информацию о кружках для детей. Родители, зайдя на сайт, могут указать возраст ребёнка, выбрать рубрики, которые подходят к его увлечениям и, введя домашний адрес, получат информацию о ближайших к дому организациях, где есть занятия по указанным интересам, — рассказал разработчик проекта «После уроков» Дмитрий Рудаков

Карточка организации, которая занимается дополнительным образованием и развитием детей, содержит информацию о направлениях своей деятельности, адрес, время работы, расписание занятий, стоимость занятий и фотографии. Причём здесь размещена информация не только о муниципальных учреждениях, но и о частных коммерческих организациях, некоторые уникальны и представлены в единственном варианте в Омске, например, индейские танцы.

— Сегодня на платформе проекта содержится информация о кружках и секциях 51 города России, что говорит о том, что проект полезен и востребован, — говорит Рудаков.

Кроме того, на сайте есть информация о событиях, которые обычно игнорируют СМИ — это открытые занятия, показательные уроки, дни открытых дверей, посетив которые, можно получить информацию о предлагаемых занятиях для детей.