В Нижегородской области воспитанников детского сада со своей работой познакомила патрульно-постовая служба

В преддверии профессионального праздника, который состоится 2 сентября, сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Павловский» рассказали воспитанникам из городского детского сада № 10 о своей службе.

Полицейские рассказали об особенностях работы и провели с воспитанниками детского сада беседу, в ходе которой дети узнали много полезной и интересной информации о патрульно-постовой службе, а также о том, как нужно себя вести при общении с незнакомцами, как не стать жертвой преступников.

Кроме того, малышам рассказали о том, каким образом обеспечивается охрана общественного порядка на улицах города и как полицейские задерживают нарушителей закона, в том числе с помощью своих коллег из кинологической службы. Полицейский кинолог показал детям команды, которые выполняет служебная собака по кличке Бари, а также рассказал о работе кинологической службы.

Ребята проявили большой интерес к работе сотрудников органов внутренних дел и многие из малышей признались, что хотели бы работать в полиции. Приятным сюрпризом для ребят стала возможность погладить служебную собаку и ребята с интересом подходили к Бари.

В завершение мероприятия полицейские раздали воспитанникам садика памятки для родителей и детей с основными правилами безопасности.