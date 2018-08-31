В Тверской области 1 сентября стартует «Месячник по безопасности дорожного движения» 

В Тверской области с 1 по 30 сентября 2018 года проводится мероприятие «Месячник по безопасности дорожного движения», приуроченное к началу нового учебного года. Задача месячника — общими усилиями повысить как ответственность родителей при перевозке детей, так и уровень знаний школьников о безопасности дорожного движения.
На сегодняшний день с начала года на территории Тверской области произошло 153 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых погибли 3 ребенка и травмы получили 170 детей.
Как показывает статистика ДТП, количество дорожных травм особенно увеличивается в августе-сентябре, когда дети и подростки возвращаются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивного движения на дорогах.
Целый месяц сотрудники ГИБДД будут вести работу с детьми, родителями и образовательными организациями. Состоятся классные часы, «круглые столы», семинары с участием воспитателей, педагогов-психологов, преподавателей, занимающихся обучением детей навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. Пройдет обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению происшествий на заседаниях родительских комитетов и родительских собраниях.