В Тверской области 1 сентября стартует «Месячник по безопасности дорожного движения»

В Тверской области с 1 по 30 сентября 2018 года проводится мероприятие «Месячник по безопасности дорожного движения», приуроченное к началу нового учебного года. Задача месячника — общими усилиями повысить как ответственность родителей при перевозке детей, так и уровень знаний школьников о безопасности дорожного движения.

На сегодняшний день с начала года на территории Тверской области произошло 153 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в которых погибли 3 ребенка и травмы получили 170 детей.

Как показывает статистика ДТП, количество дорожных травм особенно увеличивается в августе-сентябре, когда дети и подростки возвращаются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивного движения на дорогах.