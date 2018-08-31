AAA CityCamp

AAA CityCamp — это городской языковой лагерь, где помимо игр, конкурсов, викторин и прогулок дети занимаются английским языком (25 академических часов в неделю). Занятия ведут преподаватели из Великобритании, группы небольшие — всего 5 человек.

Ребята ездят на экскурсии, участвуют в мастер-классах, питаются несколько раз в день (это зависит от времени нахождения ребенка в лагере). Стоимость полного дня пребывания (с 09.00 до 19.00) 15000 руб., неполный день (с 09.00 до 15.00) — 9500 руб.

Уточнить подробности можно на сайте лагеря.