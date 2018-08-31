Детей Теплого Стана приглашают принять участие в конкурсе рисунка

Фестиваль науки приглашает детей принять участие в конкурсе детского рисунка, а родителей и учителей отправить работы на конкурс в соответствии с правилами.

В этом году объявлены специальные номинации: «Мир науки глазами детей»; «Наука спасает планету»; «Экспедиция на Марс»; Инсталляция на тему «Наука»; «Образ науки посредством современных технологий»; «Фиксики на льду».

Для участия в конкурсе приглашаются дети с 5 лет до 17 лет. Прием работ до 21 сентября 2018 года включительно.

Подробнее о том, как принять участие в конкурсе, можно узнать на странице конкурса http://risunok.festivalnauki.ru/.