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Детей Теплого Стана приглашают принять участие в конкурсе рисунка
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Детей Теплого Стана приглашают принять участие в конкурсе рисунка 

Наш Теплый стан 40 минут назад
Фото: Наш Теплый стан
Фестиваль науки приглашает детей принять участие в конкурсе детского рисунка, а родителей и учителей отправить работы на конкурс в соответствии с правилами.
В этом году объявлены специальные номинации: «Мир науки глазами детей»; «Наука спасает планету»; «Экспедиция на Марс»; Инсталляция на тему «Наука»; «Образ науки посредством современных технологий»; «Фиксики на льду».
Для участия в конкурсе приглашаются дети с 5 лет до 17 лет. Прием работ до 21 сентября 2018 года включительно.
Подробнее о том, как принять участие в конкурсе, можно узнать на странице конкурса http://risunok.festivalnauki.ru/.
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