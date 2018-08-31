Детский лагерь ECamp

ECamp — языковой лагерь с преподавателями-носителями из Великобритании, Канады, США. Обучение в E-Camp основано на программе для тех, кому необходимо в короткий срок получить навыки общения на иностранном языке. Для детей 9-17 лет подготовлен курс занятий из шести академических часов ежедневно, для ребят 6-8 лет есть дополнительная программа Juniors с русскоязычным преподавателем (3 академических часа в день).

Помимо английского детей ждут уроки актерского мастерства, спорт и активные игры, тематические мастерские и квесты, занятия танцами и походы в бассейн. Уточнить подробности можно по телефону и на сайте лагеря.