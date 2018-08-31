В Приморье полицейские помогли многодетным семьям подготовить детей к новому учебному году

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» присоединились к всероссийской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Акция проводится ежегодно накануне учебного года. Цель ее организаторов — помочь нуждающимся семьям подготовиться к 1 сентября.

Полицейские совместно со специалистами Кавалеровского социально — реабилитационного центра для несовершеннолетних «Детство» и сотрудниками центральной детской библиотеки Дальнегорска помогли семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к школе, вручив им канцелярские принадлежности.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних Анна Мисюренко провела с детьми разъяснительную беседу о правах и обязанностях несовершеннолетних, а также пожелала всем ребятам отличных отметок в школе. Для детей была организована игровая программа. В мероприятии приняли участие 28 школьников.

Как отмечают полицейские, участие в таких акциях помогает несовершеннолетним из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовремя приступить к занятиям в школе.