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В учреждения дополнительного образования Омска записывают до 10 сентября
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В учреждения дополнительного образования Омска записывают до 10 сентября 

АиФ-Омск 30 минут назад
Фото: АиФ-Омск
В городском пресс — клубе в канун 1 сентября обсуждали возможностях дополнительного образования в Омске. Эту сферу курируют три департамента: образования, культуры, спорта и молодёжной политики.
Так по данным департамента образования, в кружках и секциях различной направленности занимаются около 80 тысяч омских школьников и детей дошкольного возраста, что составляет порядка 71% от общего числа. По данным депкульта, в Омске работает 21 детская школа искусств и четыре детских художественных школы. Департамент спорта ответственнее за 27 учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, где ведутся тренировочные занятия по 54 видам спорта, 32 из которых являются олимпийскими. В Омске существуют ещё клубы по месту жительства, их порядка 50.
«Если ребенок поступает в учреждения дополнительного образования на общеразвивающие программы, возраст не так важен. По этим программам часто учатся не только малыши и подростки, но и взрослые, — рассказывает начальник дополнительного образования и оздоровления городского департамента образования Татьяна Чаповская. — Практически с мая родители уже начинают беспокоиться о том, куда пойти их ребёнку заниматься. Продолжается приём до 10 сентября, потому как у детей могли за каникулы поменяться интересы и желания, может быть, появились новые возможности у родителей. Никаких тестов не проводится, вступительные испытания нужны лишь для того, чтобы оценить уровень подготовки ребёнка. Дети зачисляются в учреждения с пяти лет, но мы видим, что популярным становится направление раннего развития. Есть такие студии, где дети занимаются от года».
Добавим, что занятия в муниципальных кружках и секциях для детей от 5 до 18 лет в основном бесплатные, для детей раннего возраста занятия, как правило, проводятся на платной основе по договору
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