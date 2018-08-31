Кому положены выплаты на третьего ребёнка?

Говорят, что некоторым регионам власти выделят деньги на выплаты за третьего ребёнка. Повезло ли Пермскому краю?

Правительство страны собирается выделить регионам 18 млрд рублей на выплаты за рождение третьего ребёнка и последующих детей. Но это касается только регионов с неблагоприятной демографической ситуацией. Там, где, по мнению Москвы, низкая рождаемость и высокая естественная и миграционная убыль населения. Финансовую помощь наравне со Свердловской и Челябинской областями получит и Пермский край.