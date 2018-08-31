Кому положены выплаты на третьего ребёнка? 

Говорят, что некоторым регионам власти выделят деньги на выплаты за третьего ребёнка. Повезло ли Пермскому краю?
Правительство страны собирается выделить регионам 18 млрд рублей на выплаты за рождение третьего ребёнка и последующих детей. Но это касается только регионов с неблагоприятной демографической ситуацией. Там, где, по мнению Москвы, низкая рождаемость и высокая естественная и миграционная убыль населения. Финансовую помощь наравне со Свердловской и Челябинской областями получит и Пермский край.
Всего же в 2019 году правительство РФ поможет 62 регионам страны. На софинансирование планируется выделить 50,1 млрд рублей: 18,6 млрд рублей из федерального бюджета и 31,5 млрд рублей из бюджетов субъектов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.