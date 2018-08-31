Ещё
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции навестили подшефный центр «Матери и ребенка» в Томской области
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции навестили подшефный центр «Матери и ребенка» в Томской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 12 минут назад
В преддверии дня образования патрульно-постовой службы полиции, начала нового учебного года, в рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы северской полиции посетили подшефный центр «Матери и ребенка».
В начале встречи ребятам рассказали о работе сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы, о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга.
Особый восторг у ребят вызвала служебный пес по кличке Ганс, который показал свои навыки и умения.
Также сотрудники полиции продемонстрировали присутствующим снаряжение сотрудников органов внутренних дел. Дети с удовольствием примеряли на себя бронежилеты и каски. Каждый желающий имел возможность представить себя в роли полицейского, посидев за рулем патрульного автомобиля включить звуковое сопровождение (сирену) и даже воспользоваться громкоговорителем (СГУ).
Сотрудники полиции провели лекцию для ребят о правилах безопасного поведения, а затем вручили сертификаты и паспорта участников проекта «Я в безопасности».
В завершение мероприятия полицейские передали представителям центра собранные членами Общественного совета при УМВД России по ЗАТО Северск вещи, книжки, тетрадки, настольные игры и многое другое, а сотрудники ОР ППСП вручили каждому ребенку подарки.
Центр помощи женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, работает с 2008 года и существует на благотворительные пожертвования. В нем получают поддержку мамы и ребятишки разного возраста, в том числе и малыши.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Приморье полицейские помогли многодетным семьям подготовить детей к новому учебному году В Нижегородской области воспитанников детского сада со своей работой познакомила патрульно-постовая служба В подмосковном Сергиевом Посаде сотрудники полиции провели беседу с детьми в детском отделении районной больницы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности1
А вы видите животных на фотографиях?42
Как возникли названия известных групп
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение