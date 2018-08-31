Сотрудники патрульно-постовой службы полиции навестили подшефный центр «Матери и ребенка» в Томской области

В преддверии дня образования патрульно-постовой службы полиции, начала нового учебного года, в рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы северской полиции посетили подшефный центр «Матери и ребенка».

В начале встречи ребятам рассказали о работе сотрудников отдельной роты патрульно-постовой службы, о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга.

Особый восторг у ребят вызвала служебный пес по кличке Ганс, который показал свои навыки и умения.

Также сотрудники полиции продемонстрировали присутствующим снаряжение сотрудников органов внутренних дел. Дети с удовольствием примеряли на себя бронежилеты и каски. Каждый желающий имел возможность представить себя в роли полицейского, посидев за рулем патрульного автомобиля включить звуковое сопровождение (сирену) и даже воспользоваться громкоговорителем (СГУ).

Сотрудники полиции провели лекцию для ребят о правилах безопасного поведения, а затем вручили сертификаты и паспорта участников проекта «Я в безопасности».

В завершение мероприятия полицейские передали представителям центра собранные членами Общественного совета при УМВД России по ЗАТО Северск вещи, книжки, тетрадки, настольные игры и многое другое, а сотрудники ОР ППСП вручили каждому ребенку подарки.

Центр помощи женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, работает с 2008 года и существует на благотворительные пожертвования. В нем получают поддержку мамы и ребятишки разного возраста, в том числе и малыши.