Стражи порядка познакомили юных томичей с работой патрульно-постовой службы полиции

Сегодня сотрудники патрульно-постовой службы полиции отмечают свой профессиональный праздник. ППС — одно из ведущих звеньев в структуре Управления МВД России по Томской области. Под контролем этих подразделений находится личная безопасность граждан и общественный порядок на улицах региона.

Точкой отсчёта деятельности патрульно-постовой службы полиции в качестве структурного подразделения органов внутренних дел принято считать 2 сентября 1923 года, когда приказом Центрального административного управления НКВД Москвы была объявлена Инструкция постовому милиционеру, регламентирующая общее положения о постовой службе, права и обязанности постового милиционера.

На кануне своего праздника стражи порядка рассказали детям и подросткам об истории создания подразделения, охране общественного порядка в России всегда уделялось большое внимание. В начале XIX века эту работу выполняла Управа благочиния, созданная в соответствии с Уставом благочиния, изданным 8 апреля 1782 года. Эту же дату можно считать и днем рождения подразделений, которые на современном этапе занимаются охраной общественного порядка.

В ходе мероприятий полицейские в доступной форме рассказали юным жителям Томской области о целях и задачах патрульно-постовой службы, которые за прошедшие со дня образования службы годы практически не изменились. Патрульно-постовая служба зарекомендовала себя как наиболее эффективная и действенная для охраны спокойствия граждан и борьбы с уличными правонарушениями. Сегодня подразделения патрульно-постовой службы полиции — это одно из самых многочисленных и боеспособных подразделений УМВД России по Томской области.

Полицейские побеседовали с ребятами о необходимых правилах личной и общественной безопасности. Рассказали о страшных последствиях бездумных поступков людей, рискующих всем ради фотографии в экстремальных условиях. Объяснили детям, как безопасно пользоваться интернетом. Особое внимание ребят они обратили на недопустимость общения с незнакомыми подозрительными людьми.

В завершении встреч полицейские вручали ребятам памятки, разработанные МВД России: «Безопасное селфи», «Арифметика безопасности», «Безопасный интернет — детям», и подарки к новому учебному году.

Участники мероприятий обещали полицейским вести себя хорошо, соблюдать меры личной безопасности и во всем прислушиваться к стражам порядка.