Ещё
Уникальное стоматологическое отделение для детей открыли в МОНИКИ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Уникальное стоматологическое отделение для детей открыли в МОНИКИ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Уникальное детское стоматологическое отделение открыли в пятницу в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), в нем по полису обязательного медицинского страхования можно будет получить лечение с применением окиси азота, сообщила журналистам главный врач Московской областной стоматологической поликлиники Марина Сохер.
«Аналогов нет ни в Подмосковье, ни в России. Уникальность заключается в том, что мы будем лечить детей под закисью азота в рамках ОМС совершенно бесплатно. Данная услуга не была доступна в связи с тем, что она очень дорогостоящая. В основном она оказывалась в частных кабинетах, что ограничивало доступность», — сказала Сохер.
Она добавила, что в поликлинике оборудовали пять кабинетов, которые будут работать с уникальной технологией.
«Уникальность заключается еще и в том, что на приеме рядом с врачом-стоматологом будет находиться врач-анестезиолог-реаниматолог, что еще увеличивает безопасность и качество оказания медицинской помощи нашим детям», — отметила Сохер.
По ее словам, отделение будет рассчитано на 120 посещений в день и сможет оказывать помощь детям не только из Московской области.
«Мы использовали мировой опыт в обезболивании. Здесь легкая анестезия, которая позволяет адаптировать к боли. Самое важное, что эта технология (находится — ред.) в системе ОМС», — подчеркнул министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
РИАМО: последние новости
Детские поликлиники Москвы работают в усиленном режиме до 16 сентября Московская детская железная дорога в воскресенье закроет сезон Четыре детсада откроются в новой Москве в ближайшее время
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности1
А вы видите животных на фотографиях?43
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»32
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение