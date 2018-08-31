Уникальное стоматологическое отделение для детей открыли в МОНИКИ

Уникальное детское стоматологическое отделение открыли в пятницу в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), в нем по полису обязательного медицинского страхования можно будет получить лечение с применением окиси азота, сообщила журналистам главный врач Московской областной стоматологической поликлиники Марина Сохер.

«Аналогов нет ни в Подмосковье, ни в России. Уникальность заключается в том, что мы будем лечить детей под закисью азота в рамках ОМС совершенно бесплатно. Данная услуга не была доступна в связи с тем, что она очень дорогостоящая. В основном она оказывалась в частных кабинетах, что ограничивало доступность», — сказала Сохер.

Она добавила, что в поликлинике оборудовали пять кабинетов, которые будут работать с уникальной технологией.

«Уникальность заключается еще и в том, что на приеме рядом с врачом-стоматологом будет находиться врач-анестезиолог-реаниматолог, что еще увеличивает безопасность и качество оказания медицинской помощи нашим детям», — отметила Сохер.

По ее словам, отделение будет рассчитано на 120 посещений в день и сможет оказывать помощь детям не только из Московской области.