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Воспитанники детского сада Родничок простились с летом
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Воспитанники детского сада Родничок простились с летом 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: Л. Мельникова
Заканчивается лето, впереди новый учебный год, новые знания и успехи.
Дошколята посещающие образовательную площадку с дошкольными группами «Родничок» простились с летом. Педагоги детского сада провели для своих воспитанников развлекательное мероприятие на свежем воздухе. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказала воспитатель дошкольного учреждения Лариса Мельникова.
Дошколята с удовольствием играли в подвижные игры, водили хороводы и веселились с гостями праздника — сказочными героями. Несмотря на окончание лета, настроение у всех было отличное!
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