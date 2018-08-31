Воспитанники детского сада Родничок простились с летом

Фото: Л. Мельникова

Заканчивается лето, впереди новый учебный год, новые знания и успехи.

Дошколята посещающие образовательную площадку с дошкольными группами «Родничок» простились с летом. Педагоги детского сада провели для своих воспитанников развлекательное мероприятие на свежем воздухе. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказала воспитатель дошкольного учреждения Лариса Мельникова.

Дошколята с удовольствием играли в подвижные игры, водили хороводы и веселились с гостями праздника — сказочными героями. Несмотря на окончание лета, настроение у всех было отличное!