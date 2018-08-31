От наблюдения до похудения. Где в Татарстане узнать о здоровье ребёнка?

«АиФ-Казань» побывал в Центре здоровья для детей при ДРКБ, расположенном в Казани на ул. Зорге, 55 и узнал, в чем принципы его работы и кто в них может попасть.

Заметить недуг вовремя

На комплексное обследование ребёнка в Центре здоровья уходит до 30-40 минут. Сюда входит измерение роста и веса; тестирование на аппаратно-программном комплексе для оценки психофизиологического и соматического здоровья, резервов организма; исследование сердца и сосудов с помощью компьютерной ЭКГ; экспресс-анализ крови для определения общего холестерина и глюкозы (по желанию); комплексная оценка функции дыхания; врачебный осмотр. Для всего этого имеется соответствующая аппаратура: аппаратно-программный комплекс, спирометр (для определения функций внешнего дыхания), весы, ростомер, аппарат «акку-чек» для измерения глюкозы и холестерина в крови. Всё это позволяет оценить состояние здоровья ребёнка и выявить, нет ли у него факторов риска развития хронических заболеваний. То есть всего того, что может привести в дальнейшем к развитию таких недугов, как атеросклероз, инфаркт миокарда, сахарный диабет и др.

Например, избыточная масса тела подростка или, наоборот, её дефицит, вовремя замеченные изменения на ЭКГ, да тот же кариес (если с ребёнком поработает опытный гигиенист-стоматолог, научит правильно ухаживать за зубами) на этапе профилактики могут быть мягко скорректированы. Это пресечёт серьёзные проблемы во взрослом возрасте.

После обследования ребёнка осматривает педиатр и делает заключение о состоянии здоровья. Диагноз врачи не ставят, а дают развёрнутые рекомендации по физической нагрузке, диете, питанию и всему тому, что называется здоровым образом жизни.

«Такие детские центры здоровья работают по всему Татарстану, — говорит руководитель центра здоровья ДРКБ Гузель Яруллина. — Я считаю это прорывом в детской профилактической медицине, потому что до этого вся профилактическая работа сводилась к санбюллетеням, разрозненной санпросветработе. Впервые за историю детского здравоохранения государство выделило существенные средства на оборудование, которое позволяет оценить состояние ребёнка, увидеть, как он сопротивляется внешней среде, инфекциям, каковы функциональные возможности детского организма».

По словам Гузель Яруллиной, главная задача центра — дать ребёнку понимание о здоровом образе жизни. Ещё одна важная функция детских центров здоровья — формирование ответственного родительства. Да, родители любят своих детей, но часто не знают, как правильно их кормить, воспитывать, оздоровлять, да и сами взрослые порой многого не знают. А ведь ребенок копирует поведение взрослого.

Школа контроля веса

В детских центрах здоровья может пройти обследование любой ребёнок от 0 до 18 лет, по предварительной записи (по телефону) или в порядке живой очереди. Поскольку большая часть аппаратуры рассчитана на детей от 6 лет, младшие пациенты проходят не все исследования.

Например, малышу, которому от роду несколько месяцев, сделают ЭКГ и анализ крови на глюкозу, проведут пульсоксиметрию (определение насыщения крови кислородом), измерят вес, рост и дадут рекомендации педиатра по уходу и кормлению. Ребёнку школьного возраста с избыточной массой тела дополнительно предложат исследование под названием биоимпедансметрия — измерение соотношения в организме воды, мышечной массы и жировой ткани. В дальнейшем такие детки берутся под динамическое наблюдение, врачи подсказывают им, как питаться, чтобы снижать вес.

Врачи рекомендуют проходить комплексное обследование раз в год. Если выявлены какие-либо отклонения, то раз в шесть месяцев. Часто дети приходят на обследование перед новым учебным годом, чтобы получить рекомендации по физической нагрузке, что очень удобно.

«У нас есть преимущество перед остальными детскими центрами здоровья — наш центр организован на базе ДРКБ, что важно для развития профилактической работы. Так, в течение трёх лет у нас работает «школа контроля веса» для детей с избыточной массой тела. Занятия проводит мультидисциплинарная бригада специалистов (эндокринолог, педиатр, психолог, гигиенист-стоматолог и медсестра)», — говорит Гузель Яруллина.

Диагностика на выезде

Успешно работает и мобильный центр детского здоровья для детей из сельских районов. За цветное оформление фургона родители по-доброму прозвали его «попугайчиком».

«В нём установлено такое же оборудование, что и в самом центре. Мы имеем возможность при составлении графика выездов мобильного центра включать в состав бригады профильных специалистов ДРКБ, параклинические службы для более детального обследования детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — говорит Гузель Рашидовна.

В дни летних каникул такой фургон колесит по детским лагерям, помимо диагностики врачи рассказывают ребятам, как правильно загорать, питаться, как избежать травм. Вожатые и педагоги тоже узнают для себя много нового. «Вы спросите, каковы результаты? — комментирует деятельность центра Гузель Яруллина. — С момента нашего открытия прошло почти 8 лет. Оценить эффект такими сроками невозможно, на это потребуются десятилетия. Но уже сейчас мы видим, что к нам обращаются повторно с положительными изменениями. Подростки с избыточной массой тела худеют, всё меньше тех, у кого мы выявляем табачную зависимость (такого рода диагностика проводится у нас с помощью прибора „смоук-чек“ при согласии родителей).

Но главное — стало больше детей, которые занимаются физкультурой и спортом. Чаще всего это плавание и футбол. И это радует. В год мы обследуем 4518 детей. Это, конечно, мало. Помимо нашего центра в республике работают ещё четыре — в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Казани».

На заметку

Детский центр здоровья Детской республиканской клинической больницы МЗ РТ Казань, ул. Зорге, 55. Режим работы: Понедельник — пятница 8.00-19.00 Контакты: (843) 229 54 53 Детский центр здоровья на базе Городской детской поликлиники № 7 Казань, пр. Ибрагимова, 5 Режим работы: Понедельник — пятница 8.00-19.00 Контакты: (843) 561 27 17 Детский центр здоровья на базе Альметьевской детской городской больницы

Альметьевск, ул. Ленина, 121 Режим работы: Понедельник — пятница 8.00-19.00 Контакты: (8553) 43 28 24 Детский центр здоровья на базе Детской горбольницы с перинатальным центром

Нижнекамск, ул. Менделеева, 45 Режим работы: Понедельник — пятница 8.00-18.00 Контакты: (8555) 36-61-51 Детский центр здоровья на базе Детской городской поликлиники им. Ф. Г. Ахмеровой

Набережные Челны, пр. Яшлек, 15 Режим работы: Понедельник — пятница 8.00-18.00 Контакты: (8552) 54 56 66