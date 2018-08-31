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Ургант, Пелагея и Монеточка поддержали акцию «Дети вместо цветов»
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Ургант, Пелагея и Монеточка поддержали акцию «Дети вместо цветов» 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Как сообщает «Сплетник», акция была инициирована фондом помощи детским хосписам «Вера». В последнее время она набирает все большую популярность в разных городах и регионах России.
Суть акции состоит в том, что родителям предлагается вместо того, чтобы покупать цветы учителю от каждого ребенка, просто подарить большой букет от класса, а сэкономленные деньги пожертвовать нуждающимся детям.
Чтобы посодействовать распространению этой акции, российские знаменитости записали короткие видеоролики, в которых рассказали о больных детях, которым так необходима помощь и поддержка.
"Ваша помощь не завянет!" — резюмировала в своем видеообращении Ингеборга Дапкунайте.
Аналогичные ролики также записали Валдис Пельш, Юлия Меньшова, Евгений Стычкин, Мария Шалаева и другие звезды.
Читайте нашу статью об акции: Дети вместо цветов
Фото: акция «Дети вместо цветов»
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