Почему не хватает мест в садиках?

Когда в городе исчезнет очередь в детские сады для детей в возрасте до полутора лет?

«Мы хотим исполнить поручение президента — до 2021 г. решить проблему устройства детей раннего возраста в детские сады. С этой целью разработали дорожные карты. В этом году вводим 170 дополнительных мест за счёт переоборудования помещений дошкольных образовательных организаций. Например, в одном из детских садов переделывают бывшую прачечную, в другом — перемещают педкабинет. Ещё в одном — убираем сауну и открываем группы. Такие работы велись и ведутся в шести садах, в двух из них создадим по две дополнительные группы, — отвечает нач. управления дошкольного образования Сыктывкара Тамара Горбунова. — В этом году впервые апробируем такой вариант, как выкуп помещений на первых этажах в новых жилых домах. По одному такому объекту уже ведётся работа. Город купит помещение для размещения садика на 50 мест. Все необходимые правовые процедуры провели. В общей сложности мы планируем ввести дополнительно 220 мест. Это практически целый детский сад».