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Дети осиротели: жестокое убийство нянечки из детского дома-интерната. Первые подробности
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Дети осиротели: жестокое убийство нянечки из детского дома-интерната. Первые подробности 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Женщина работала нянечкой с 2007 года
В Гаврилов-Яме осиротели сразу несколько детей. Там произошло большое несчастье: муж убил свою жену — нянечку из детского дома для умственно отсталых детей.
Трагедия произошла 29 августа в квартире, где и жили супруги. 53-летний Сергей был пьяный. Стал привязываться к Татьяне по мелочам, они поругались. Тогда Сергей ударил свою 46-летнюю жену ножом в живот. Истекая кровью, несчастная женщина дошла до местной больницы. Её прооперировали, но, к сожалению, помочь не смогли. Она умерла. Как нам стало известно, Татьяна работала в местном детском доме-интернате.
— Конечно, мы знаем о случившемся. Ничего не предвещало беды. С мужем они жили давно, была такая большая любовь. Что произошло, мы не знаем. На работе она никогда не жаловалась. Через месяц собиралась выходить на пенсию… Но не дожила, — говорят воспитатели из детского дома.
Татьяна занималась с детьми-сиротами. Они считали её своей родной мамой. Работники детского дома боятся сказать ребятам, что Татьяна больше не придёт.
— Своих детей у неё не было. А этих она очень любила. Конечно, они будут переживать, спрашивать, когда она придёт, — рассказали воспитатели.
Татьяна работала нянечкой в детском доме с 2007 года.
Её мужа задержали сразу же. Ему предъявили обвинение. С Татьяной они жили вместе давно, около 20 лет. У мужчины это уже второй брак.
— Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Четыре месяца с сотрудницей этого же дома-интерната также произошла трагедия. Санитарка Валентина Селиванова задохнулась во время пожара в своей квартире. В доме-интернате она проработала 22 года.
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