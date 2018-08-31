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В Подмосковье открылось уникальное отделение ортодонтии
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В Подмосковье открылось уникальное отделение ортодонтии 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Московской областной стоматологической клинике открылось детское отделение ортодонтии, в котором для обезболивания маленьким пациентам не надо терпеть уколы. Об этом сообщил телеканал «360».
В новых стоматологических кабинетах побывал глава Министерства здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков. Он особо подчеркнул, что в работе отделения детской ортодонтии использован мировой опыт подготовки детей и обезболивания.
"К сожалению, наиболее часто стоматология ассоциируется с болью. У ребенка формируется стереотип, и врачу тяжело работать с пациентом", — отметил министр, объяснив, что для лечения детей используется легкая анестезия.
Практически все стоматологические процедуры проводятся под седацией закисью азота — это передовой метод в обезболивании. Дети через специальные маски дышат воздухом, обогащенным смесью. Процедура безопасна для организма ребенка, но при этом он успокаивается и не чувствует боли.
В детском отделении ортодонтии Московской областной стоматологической клиники такой метод обезболивания внедрен впервые в России. До этого такое обезболивание применялось лишь в частных клиниках за деньги.
Попасть к стоматологу в детское отделение ортодонтии могут все жители Московской области. Необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, ОМС и СНИЛС. Доктора принимают пациентов бесплатно.
Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков сделал особый акцент на том, что передовой метод обезболивания — это технология в системе обязательного медицинского страхования.
"Это не дополнительные деньги, не какая-то коммерческая программа. Это бесплатная медицинская помощь, основанная на современных технологиях обезболивания", — заключил глава регионального Минздрава.
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