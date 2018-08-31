Все пляжи закрыты в Иркутской области

Такое решение принято в связи с понижением среднесуточных температур, сообщила 31 августа пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Комиссия проверила два пляжа — Якоби в Иркутске и Еловый пруд в Ангарском районе. На берегу выставили запрещающие таблички, а спасатели-матросы больше не дежурят на вышках.

Все за лето 2018 года в Иркутской области работали 12 пляжей, десять из которых в детских оздоровительных лагерях. За это время с детьми провели 851 занятий по правилам поведения на воде, а в местах массового отдыха взрослы — девять мастер-классов по спасению, самоспасению и оказанию помощи утопающим.