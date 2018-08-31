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Все пляжи закрыты в Иркутской области
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Все пляжи закрыты в Иркутской области 

АиФ Иркутск + ещё 1 34 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Такое решение принято в связи с понижением среднесуточных температур, сообщила 31 августа пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Комиссия проверила два пляжа — Якоби в Иркутске и Еловый пруд в Ангарском районе. На берегу выставили запрещающие таблички, а спасатели-матросы больше не дежурят на вышках.
Все за лето 2018 года в Иркутской области работали 12 пляжей, десять из которых в детских оздоровительных лагерях. За это время с детьми провели 851 занятий по правилам поведения на воде, а в местах массового отдыха взрослы — девять мастер-классов по спасению, самоспасению и оказанию помощи утопающим.
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