Хирург взял отпуск, чтобы бесплатно прооперировать детей на Алтае

Врач Михаил Колыбелкин из новосибирской детской больницы скорой помощи в свой отпуск ездит по регионам России и другим странам, чтобы бесплатно лечить детей. Как сообщил портал NGS.ru, свой последний отпуск он провел в Горно-Алтайске.

«Раньше каждый отпуск тратил, а сейчас — через раз. Бывает, что отпуск не попадает на эту акцию, и я тогда без содержания еду — пишу заявление на работе», — рассказал Колыбелкин.

Михаил Колыбелкин — челюстно-лицевой хирург. Он работает врачом с 1987 года, в 1992 году стал заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии. Сейчас вместе с ним в больнице работает сын, он тоже челюстно-лицевой хирург.

По словам врача, к нему на бесплатные приемы записываются сотни человек, которым нужны сложные операции на лице. До приема доходят около 20, и примерно половине из них он делает операцию.

Тем, кто не попадает на операцию, он дает рекомендации по лечению и план действий на первое время.

К этой акции, которую назвали «Открытая улыбка», он уже привлек своего сына, коллег из Минска и Иркутска, которые вместе с ним оперируют детей бесплатно.

В 2018 году Михаил Колыбелкин стал «врачом года» в Новосибирской области.