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В детских лагерях введут профилактику ВИЧ-инфекции
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В детских лагерях введут профилактику ВИЧ-инфекции 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Учить детей азам ответственного родительства и игре в городки будут работники летних лагерей. Об этом говорит ГОСТ, который утвердил Росстандарт.
Правила будут действовать в отношении оздоровительных лагерей, баз отдыха, спортивных летних центров, а также лагерей палаточного типа. Как сказано в ГОСТе, все игрушки, а также настольные и компьютерные игры на территории лагеря должны предварительно пройти экспертизу на предмет безопасности для здоровья и психического благополучия ребенка.
Причем с каждым гаджетом, плюшевым мишкой и коробкой с лото должны поработать психологи, педагоги и санитарные врачи. Только после того, как будут собраны все положительные заключения, игра сможет попасть в лагерь. Работникам летнего заведения придется не только заботиться о том, чтобы школьники были сыты и здоровы, но и вплотную заниматься их воспитанием. Например, одной из услуг, прописанных в стандарте, станут лекции на тему ответственного родительства, обучение планированию семьи, профилактике венерических заболеваний и ВИЧ-инфекции.
Кроме того, вожатым придется работать еще и с душами воспитанников. Как указывает ГОСТ, лагерь должен проводить психологические тренинги для снятия у ребят напряжения и корректировать искажения в психике у юных отдыхающих. Помимо этого в обязанности администрации лагеря стандарт также включил организацию дней рождения. Более того, чтобы подрастающее поколение за лето не одичало, администрация базы отдыха должна будет регулярно «окультуривать» туристов: организовывать для них театральные постановки, водить по музеям и кинопоказам.
Также в списке услуг лагерей есть ряд спортивных мероприятий: обучение игре в городки, шахматные турниры, спортивная ходьба и военно-спортивные игры. А чтобы юные туристы не обленились и к сентябрю не забыли, что маме надо помогать, работники лагеря смогут привлекать их к «педагогически целесообразному», как сказано в стандарте, труду.
Источник
Карельские вести: последние новости
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