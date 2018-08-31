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На месте заброшенных лагерей на Третьей просеке построят образовательный центр для одаренных детей
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На месте заброшенных лагерей на Третьей просеке построят образовательный центр для одаренных детей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Выбранную территорию расчистят и застроят новыми зданиями для школьников
В Октябрьском районе Самары планируют построить новый образовательный центр круглосуточного пребывания по работе с одаренными детьми на 600 мест. Для этого выбрали участок на Третьей просеке, где располагались детские лагеря.
Сейчас управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика для разработки проекта. Стоимость контракт составляет 27,8 миллиона рублей.
— В первую очередь необходимо проанализировать почву и экологическую обстановку участков, разработать сметные проекты, определить плотность застройки с учётом новых и старых строений, включить в проект создание парковки и укладку новых дорог, — поясняет заказчик на портале госзакупок. — Срок выполнения работ 13 месяцев.
В новом центре для обучения 600 учеников 8–11 классов обещают организовать несколько блоков: учебный корпус, физкультурно-спортивный центр, центр внеурочной деятельности со столовой и кинотеатром и гостиничный комплекс для иногородних детей. Территорию в 22 гектара оградят забором, на въезде установят пропускной пункт, а по периметру и в зданиях установят видеонаблюдение. Все кабинеты будут рассчитаны на класс максимальной численностью 25 человек.
На строительство центра планируют потратить в общей сложности 502 994 780 рублей.
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