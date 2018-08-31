Бывшую воспитательницу в детском саду Барнаула обвинили в жестоком обращении с детьми

Бывшую воспитательницу детского сада в Барнауле подозревают в избиении своих подопечных. Об этом сообщил СУ СК по Алтайскому краю.

«Воспитатель незаконно закрывала детей одних в комнате и применяла физическую силу в отношении воспитанников», — сообщили следователи.

Кроме этого, они передали информацию о том, что женщина в воспитательных целях и соблюдения режима дневного сна укрывала детей постельным бельём, а затем переносила с одной кровати на другую. По мнению следователей, это приносило физический вред здоровью детей.

Потерпевшими признаны трое. Суд заключил обвиняемую под стражу.

В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

Женщине грозит до шести лет лишения свободы.