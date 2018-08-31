10 главных страхов родителей перед садом

Заболеет

Самый страшный страх — это болезни. Действительно, в детском саду малыши болеют чаще, чем дома. Но если у ребёнка слабый иммунитет, то к нему могут приставать инфекции и в тепличных условиях. Практика показывает, поначалу в детском саду ребёнок болеет часто, но со временем переносит заболевания всё легче и хватает вирусы всё реже. И потом не забывайте, впереди ещё школа: к коллективу (в том числе кашляющему и чихающему) привыкать придётся.

Так что думайте о проблеме по мере её поступления, принимайте болезни (если они пришли) и лечите. Закаливайте ребёнка: хорошо помогают посещение бассейна, обтирания, умывание холодной водой и ходьба босиком дома.

Будет плакать

Конечно, будет — первые дни, по несколько минут при расставании. А потом увлечётся и забудет. Поверьте, персонал детского сада привычен к детским слезам и умеет успокоить ребёнка.

Его обидят

Особенно страшно, если вы привыкли постоянно находиться рядом с ребёнком и защищать его в любых ситуациях. В детском саду малыш будет сам строить отношения со сверстниками и учиться постоять за себя. Относитесь к этому положительно: это необходимо. Если вы знаете, что ребёнок очень стеснительный и пугливый, скажите об этом воспитателю, а дома разучите с ним несколько фраз, с которыми он может обратиться к ребятам, чтобы завязать отношения.

Останется без присмотра и случится страшное

В детских садах все сотрудники обязательно выполняют нормы безопасности. И даже если группа какое-то время находится без присмотра взрослых, дети приучены соблюдать режим и знают основные правила (не лезть в окна, не трогать розетки, не выходить из помещения). Даже если кто-то что-то не знает, они копируют поведение друг у друга.

Как справиться со страхом? Обсудите меры безопасности с воспитателем. Чтобы успокоиться, попросите осмотреть группу. Дома объясните ребёнку, чем опасны колющие и режущие предметы, что огня надо держаться подальше, а из сада самовольно уходить нельзя.

Его научат плохому

Во-первых, доказано, что домашняя среда гораздо сильнее отражается на воспитании ребёнка, нежели сад или школа. Во-вторых, даже если кроха принесёт что-то из группы (фразу или привычку), вы можете поговорить с ним и объяснить, что это неправильно, у вас так не принято. Малыш будет понимать, есть варианты поведения, а выбор остаётся за ним.

Его будут ругать

Только, если малыш не будет подчиняться режиму. А чтобы этого не случилось, приучайте ребёнка к саду заранее: укладывайте дома на дневной сон, поощряйте самостоятельное владение столовыми приборами, приучайте к горшку.

Не будет есть

Очень даже возможно, если ребёнок не приучен к пище, которую дают в саду. Решить проблему легко — надо заранее ознакомиться с меню дошкольного учреждения и готовить такие блюда дома. Желательно ещё и режим подогнать, чтобы кроха был голоден к моменту приёма пищи.

Еда пойдёт не на пользу

Отравление детсадовской едой практически исключено, ведь все меню проходит строгие проверки. Если вас гложет этот страх, сходите на кухню и поговорите с поваром. А вот получить несварение или аллергическую реакцию малыш очень даже может, при наличии индивидуальной непереносимости. Подумать об этом надо заранее и предупредить воспитателей, чего нельзя давать из еды крохе.

Оденут не так Страшилки про гуляющих зимой детей в сандалиях и без шапки гуляют из уст в уста, но на практике такое случается крайне редко. Вместо того, чтобы паниковать, подумайте о том, чтобы в шкафчике вашего ребёнка было всё необходимое, включая запасные штанишки, шапку и варежки. И учите кроху обслуживать себя самостоятельно и просить взрослых о помощи, в случае, если сам не справляется.

Он же ещё маленький

Конечно, маленький, а потому он идёт в детский сад, а не сразу в школу или институт. Если вы думаете, что остальные дети, посещающие детский сад, какие-то другие, прогуляйтесь вдоль забора дошкольного учреждения во время прогулки детей, и вы поймёте — они все такие.

Так что долой лирику! Собирайте ребёнка в сад. Ему предстоит взрослая жизнь.