Консультации, лекции и осмотры: в каких больницах пройдут дни открытых дверей

Городские больницы проведут в сентябре дни открытых дверей. Врачи приглашают горожан на бесплатные обследования, лекции и консультации. Принять участие в акции сможет любой желающий.

«В сентябре наши врачи предлагают свыше 200 мероприятий, из них более 100 проводятся для будущих мам. Для детей 11 московских клиник подготовили программу с консультациями, обследованиями и диагностикой. Формат дней открытых дверей очень удобен и востребован у москвичей. Каждый может выбрать дату, время и место, любую клинику из списка и посетить лекцию, записаться в школу здоровья, пообщаться с врачами и пройти диагностику», — отметил Министр Правительства Москвы , руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Женщинам

В городской клинической больнице № 13 день открытых дверей пройдет в отделении гинекологии. 13 сентября с 14:00 до 16:00 врачи проконсультируют женщин и ответят на вопросы. 29 сентября с 09:00 до 14:00 в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого можно будет попасть на прием к гинекологу, а с 09:00 до 12:00 в городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского (перинатальный центр) поговорят о своевременном лечении онкогинекологических болезней.

Родителям и детям

Детская городская клиническая больница № 13 имени Н. Ф. Филатова приглашает 12 сентября в 14:00 на занятие школы для родителей «Закаливание детей как профилактика острых респираторных заболеваний, как образ жизни». В Центре патологии речи и нейрореабилитации 12 сентября в 12:00 прочтут лекцию «Учеба в радость!». На встрече поговорят о психологических особенностях адаптации ребенка к школе, проблемах взаимодействия со сверстниками и учителями при поступлении в первый класс, а также о родительском контроле.

22 сентября с 10:00 до 15:00 в детской городской клинической больнице Святого Владимира пройдет многопрофильное амбулаторное консультирование ведущих детских врачей Москвы, заведующих отделениями стационара, профессоров, докторов и кандидатов медицинских наук. Для участия не требуется предварительная регистрация или получение направления.

Будущим мамам

1 сентября в 11:00 в городской клинической больнице имени Д. Д. Плетнева прочтут лекцию, посвященную грудному вскармливанию. Также 5 сентября с 16:00 до 18:00 здесь проведут экскурсию по отделениям роддома с посещением родовых боксов и послеродовых палат, а 15 сентября в 11:00 семейные пары смогут посетить занятие школы молодых родителей «Партнерские роды. Кому они нужны и чем отличаются от обычных родов».

В городской клинической больнице имени М. П. Кончаловского 3 сентября в 14:00 поговорят о послеродовом периоде. Акушер-гинеколог расскажет о правилах личной гигиены, лечебной гимнастике и значении раннего прикладывания ребенка к груди. 10 сентября в 14:00 здесь прочтут лекцию «Режим и питание во время беременности», а 13 сентября в 14:30 пройдет встреча «Подготовка к родам без страха», на которой врач поможет проанализировать страхи и избавиться от них.

Всем желающим

В городской клинической больнице имени В. В. Вересаева 1 сентября с 09:00 до 14:00 можно будет пройти осмотр: измерить артериальное давление, сделать флюорографию и сдать анализ крови на холестерин. 4 сентября в 11:00 в городской клинической больнице № 13 (филиал «Южнопортовый») врач отделения медицинской профилактики расскажет о механизмах возникновения атеросклероза и гипохолестериновой диете.

В городской клинической больнице имени Ф. И. Иноземцева 8 сентября с 09:00 до 14:00 пройдут осмотр и консультация травматологов-ортопедов. На прием нужно взять паспорт и полис ОМС. Также 8 сентября с 10:00 до 13:00 в Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулезом (филиал по ЮЗАО) состоится консультация по результатам обследований на туберкулез. 14 и 28 сентября в 15:00 в городской клинической больнице имени В. П. Демихова (филиал «Амбулаторно-поликлинический центр») прочтут лекцию «Профилактика инсульта и инфаркта». Кроме того, в больницах пройдут приемы кардиологов, урологов, офтальмологов и терапевтов.

Полная программа Дней открытых дверей