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Названы поликлиники Москвы, где пройдут сентябрьские дни открытых дверей
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Названы поликлиники Москвы, где пройдут сентябрьские дни открытых дверей 

Вечерняя Москва + ещё 2 28 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Московские больницы откроют свои двери для желающих в сентябре в рамках профилактической акции. Врачи приглашают горожан на дни открытых дверей, где посетители смогут пройти бесплатные обследования, прослушать лекции и проконсультироваться со специалистами.
— В сентябре наши врачи предлагают свыше 200 мероприятий, из них более 100 проводятся для будущих мам. Для детей 11 московских клиник подготовили программу с консультациями, обследованиями и диагностикой, — пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
По его словам, каждый из желающих посетить день открытых дверей в поликлинике может выбрать дату, время и место, любую клинику из списка и посетить лекцию, записаться в школу здоровья, пообщаться с врачами и пройти диагностику.
Женское здоровье
Горожанам также предлагается пройти общий осмотр на предмет здоровья. Например, в городской клинической больнице имени В. В. Вересаева 1 сентября с 9 до 14 часов можно будет измерить артериальное давление, сделать флюорографию и сдать анализ крови на холестерин. О том, где еще горожане могут пройти бесплатные обследования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Кроме того, информационно-профилактические мероприятия, посвященные здоровью, будут проходить 8 и 9 сентября на территории городских парков, а также на открытых площадках и в медицинских учреждениях столицы (подробнее…).
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