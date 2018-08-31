Названы поликлиники Москвы, где пройдут сентябрьские дни открытых дверей

Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Московские больницы откроют свои двери для желающих в сентябре в рамках профилактической акции. Врачи приглашают горожан на дни открытых дверей, где посетители смогут пройти бесплатные обследования, прослушать лекции и проконсультироваться со специалистами.

— В сентябре наши врачи предлагают свыше 200 мероприятий, из них более 100 проводятся для будущих мам. Для детей 11 московских клиник подготовили программу с консультациями, обследованиями и диагностикой, — пояснил министр правительства Москвы , руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун

По его словам, каждый из желающих посетить день открытых дверей в поликлинике может выбрать дату, время и место, любую клинику из списка и посетить лекцию, записаться в школу здоровья, пообщаться с врачами и пройти диагностику.

Женское здоровье

Горожанам также предлагается пройти общий осмотр на предмет здоровья. Например, в городской клинической больнице имени В. В. Вересаева 1 сентября с 9 до 14 часов можно будет измерить артериальное давление, сделать флюорографию и сдать анализ крови на холестерин. О том, где еще горожане могут пройти бесплатные обследования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, информационно-профилактические мероприятия, посвященные здоровью, будут проходить 8 и 9 сентября на территории городских парков, а также на открытых площадках и в медицинских учреждениях столицы (подробнее…).