В Нарышкино завершен двухлетний ремонт детского сада

Сегодня, 31 августа, состоялось торжественное открытие детского сада «Колосок» в поселке Нарышкино. Работы начали еще в 2016, завершить все задуманное смогли только к этому учебному году.

На обновление учреждения из бюджета было выделено почти 30 млн рублей. Произведена замена кровли, оконных и дверных блоков, напольного покрытия. Отремонтированы и утеплены фасады, реконструированы лестничные пролёты, проложены новые инженерные коммуникации, отремонтированы подсобные помещения. В детском саду установлены новые системы видеонаблюдения, освещения, вентиляции. Произведена реконструкция прогулочной зоны, оборудована спортивная площадка.

Андрей Клычков также внес свою лепту в благоустройство, посадив яблоню перед детским садом, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В сентябре детский сад №1 сможет принять 155 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет. Примерно столько же было до закрытия учреждения.

(Фото пресс-службы Губернатора Орловской области).

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