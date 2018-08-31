В Богородском 25 первоклассников из многодетных семей получат портфели с канцтоварами

Окружная благотворительная акция «Портфель первоклассника» состоится в районной библиотеке №74 Первоклассники из многодетных семей получат подарки 31 августа в помещении библиотеки №74. Здесь районное отделение многодетных семей совместно с управой района Богородское организует для первоклассников праздничную программу, в ходе которой им вручат портфели с полным комплектом канцелярских принадлежностей. В рамках праздничного мероприятия для детей состоятся игры и мастер-классы, концертная программа, в холле будут работать аквагримеры.

Отметим, что в Богородском завершается подготовка детей к новому учебному году. Многие жители района приняли участие в различных благотворительных акциях «Семья помогает семье: Готовимся к школе!», предоставив различные вещи и канцелярские товары, москвичам, которые испытывают жизненные трудности. Десятки школьников получили подарки, которые помогут встретить начало учебного года в полной готовности.

Начало праздника в 12 часов.

Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.