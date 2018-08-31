Ещё
В Богородском 25 первоклассников из многодетных семей получат портфели с канцтоварами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

В Богородском 25 первоклассников из многодетных семей получат портфели с канцтоварами 

Официальный сайт управы района Богородское 33 минуты назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Окружная благотворительная акция «Портфель первоклассника» состоится в районной библиотеке №74  Первоклассники из многодетных семей получат подарки 31 августа в помещении библиотеки №74. Здесь районное отделение многодетных семей совместно с управой района Богородское организует для первоклассников праздничную программу, в ходе которой им вручат портфели с полным комплектом канцелярских принадлежностей. В рамках праздничного мероприятия для детей состоятся игры и мастер-классы, концертная программа, в холле будут работать аквагримеры.
Отметим, что в Богородском завершается подготовка детей к новому учебному году. Многие жители района приняли участие в различных благотворительных акциях «Семья помогает семье: Готовимся к школе!», предоставив различные вещи и канцелярские товары, москвичам, которые испытывают жизненные трудности. Десятки школьников получили подарки, которые помогут встретить начало учебного года в полной готовности.
Начало праздника в 12 часов.
Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Программа «Здравствуй, школа!» состоялась в Богородском Жители Богородского примут участие в окружной акции «Портфель первоклассника» Волонтеров для помощи детям приглашают в Богородском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности1
А вы видите животных на фотографиях?43
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд5
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кто пустил автомат Калашникова в кино3
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Разборки на кассе: эпатаж российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
03:08
Мультики, которые все ждут в 2019
Кино
03:30
Отвратительные принцы из мультиков
Кино
02:59
Кто пустил автомат Калашникова в кино
Кино
03:44
Куда пропала «внучка» Михаила Ульянова
Кино
14:02
Ленты, которые не зря переделали
Кино
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение