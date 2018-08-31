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В Орле при поддержке Церетели откроется выставка детских абстрактных картин
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В Орле при поддержке Церетели откроется выставка детских абстрактных картин 

РИА 57 19 минут назад
Фото: РИА 57
Завтра, 1 сентября, Орле на улице Ленина откроется выставка, организованная в рамках проекта «Дети солнца». Авторами стали ребята, воспитывающиеся в учреждениях коррекционно-реабилитационной направленности.
Дети создали картины под чутким руководством художника-абстракциониста Сергея Ладошина. Он провел для ребят серию мастер-классов. Кроме того, Ладошин работал с каждым юным художником отдельно. Для выставки отобраны 60 картин, отражающих мечты и желания особых детей. Увидеть глубинные абстракции можно с 10 до 20 часов.
Организацию выставки поддерживает врио губернатора Орловской области Андрей Клычков и Российская академия художеств в лице Зураба Церетели, сообщает пресс-служба администрации Орла.
Сообщение В Орле при поддержке Церетели откроется выставка детских абстрактных картин появились сначала на РИА 57.
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