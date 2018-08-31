В Орле при поддержке Церетели откроется выставка детских абстрактных картин

Завтра, 1 сентября, Орле на улице Ленина откроется выставка, организованная в рамках проекта «Дети солнца». Авторами стали ребята, воспитывающиеся в учреждениях коррекционно-реабилитационной направленности.

Дети создали картины под чутким руководством художника-абстракциониста Сергея Ладошина. Он провел для ребят серию мастер-классов. Кроме того, Ладошин работал с каждым юным художником отдельно. Для выставки отобраны 60 картин, отражающих мечты и желания особых детей. Увидеть глубинные абстракции можно с 10 до 20 часов.

Организацию выставки поддерживает врио губернатора Орловской области Андрей Клычков и Российская академия художеств в лице Зураба Церетели , сообщает пресс-служба администрации Орла.