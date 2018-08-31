Белорусские врачи оказали помощь летевшему из Москвы в Рим ребенку

Летевший из Москвы в Рим семилетний пассажир Boeing после осмотра белорусских медиков продолжил путешествие. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РБ.

Ребенок находился в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии. Проведенная диагностика показала, что у него нет аппендицита, как и других экстренных состояний.

Как сообщалось, самолет, выполнявший рейс Москва-Рим, 30 августа совершил вынужденную посадку в Минске. Такое решение было принято из-за сильного недомогания у ребенка.