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Белорусские врачи оказали помощь летевшему из Москвы в Рим ребенку
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Белорусские врачи оказали помощь летевшему из Москвы в Рим ребенку 

Российская Газета 18 минут назад
Фото: Российская Газета
Летевший из Москвы в Рим семилетний пассажир Boeing после осмотра белорусских медиков продолжил путешествие. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РБ.
Ребенок находился в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии. Проведенная диагностика показала, что у него нет аппендицита, как и других экстренных состояний.
Как сообщалось, самолет, выполнявший рейс Москва-Рим, 30 августа совершил вынужденную посадку в Минске. Такое решение было принято из-за сильного недомогания у ребенка.
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