В детсадах Пуровского района открывают две новые кочевые группы

При двух детских садах Пуровского района 1 сентября открываются кочевые группы на десять детей каждая.

Как рассказала начальник районного департамента образования Светлана Васильева , группы сформированы в детских садах «Солнышко» поселка Ханымей и «Росинка» деревни Харампур. Практика показала, что «кочевые» дошколята заметно отличаются от «неорганизованных» сверстников. Они легче преодолевают языковой барьер, менее болезненно переносят адаптацию к школе, имеют определенную базу знаний и умений.

Сегодня в районе действуют 8 групп для детей в возрасте от 1,5 до 6 лет в каждой по 10 воспитанников в Харампуровской (5 групп), Самбургской (2 группы) и Вынгапуровской тундре (1 группа). Вместе с новыми станет 10. Чтобы организовать образовательный процесс, для кочевых групп приобрели чумы. В них создали необходимые условия для обучения детей, совместной деятельности воспитателя и воспитанников. Каждый чум оборудован ростовой мебелью, в нем есть уголки творчества, развивающие зоны, для просмотра обучающихся фильмов и мультфильмов — телевизоры и DVD-проигрыватели. Чтобы в кочевой группе бесперебойно было электричество, приобрели электростанции, а также бензопилы для заготовки дров.

Материалы о кочевых группах включены в атлас кочевого образования Ямало-Ненецкого автономного округа.