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В Волжском в ЖК «Радужный» построили детсад
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В Волжском в ЖК «Радужный» построили детсад 

АиФ Волгоград 13 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В жилом комплексе «Радужный» в 28-м микрорайоне Волжского завершили строительство трехэтажного детского сада с ясельной группой.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, в здании расположатся 12 групп с 240 детьми. Для них в саду есть залы для музыкальных и спортивных занятий, мед— и пищеблок, изостудия, бассейн с раздевалками, кабинеты психолога и логопеда. Рядом с детским садом уже также построены проезды. В завершающей стадии находится озеленение территории.
Строительство детсада проводилось в рамках федеральной программы «Жилище», направленной на создание объектов социнфраструктуры в комплексной жилой застройке.
В будущем в городе построят еще три детсада.
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