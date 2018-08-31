В Волжском в ЖК «Радужный» построили детсад

В жилом комплексе «Радужный» в 28-м микрорайоне Волжского завершили строительство трехэтажного детского сада с ясельной группой.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, в здании расположатся 12 групп с 240 детьми. Для них в саду есть залы для музыкальных и спортивных занятий, мед— и пищеблок, изостудия, бассейн с раздевалками, кабинеты психолога и логопеда. Рядом с детским садом уже также построены проезды. В завершающей стадии находится озеленение территории.

Строительство детсада проводилось в рамках федеральной программы «Жилище», направленной на создание объектов социнфраструктуры в комплексной жилой застройке.

В будущем в городе построят еще три детсада.