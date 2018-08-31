Банк ВТБ продолжает традиции благотворительности

В рамках благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слез» московскому Научно-исследовательскому клиническому институту педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева был передан сертификат на более 2,5 млн рублей для приобретения медицинского оборудования.

Программе «Мир без слез» — 15 лет. За это время более 100 детских больниц от Калининграда до Владивостока получили помощь в виде необходимого оборудования, лекарств и расходных материалов. Главным подарком для столичного института педиатрии стали портативная система для нейрофизиологических исследований и два реабилитационных тренажера для восстановления функций верхних и нижних конечностей.

«В этом году на оказание финансовой помощи учреждениям здравоохранения выделено более 40 миллионов рублей. Мы и в дальнейшем будем сотрудничать с детскими больницами, ведь социальная политика ВТБ является неотъемлемой частью стратегии развития Банка», — отметил Александр Ерофеев , начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент Банка ВТБ (ПАО).

Помощь уже получили детские больницы Улан-Удэ, Рязани, Ростова-на-Дону, Грозного, Тамбова, Иркутска, Пятигорска и др. Впереди акцию ждут еще сотни детей, нуждающихся в лечении и искренней поддержке. «Мир без слез» приходит к каждому маленькому пациенту. Благодаря участию банка дети знакомятся с любимыми героями телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» и их друзьями — Безумным Шляпником и клоунессой Клёпой, которые также помогают детям поскорее выздороветь.

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