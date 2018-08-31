Воспитателя частного барнаульского детсада взяли под стражу

Экс-воспитателя частного барнаульского детского сада «Хэппи беби» взяли под стражу. Женщине предъявлено обвинение по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

По версии следствия, с февраля по май 2016 года обвиняемая применяла физическую силу и закрывала детей в темном помещении, а также перетаскивала не желавших спать воспитанников с одной кровати на другую, накрыв постельным бельем и причиняя физическую боль. Потерпевшими признано трое 4— и 5-летних детей.

Преступление удалось раскрыть благодаря записям камер видеонаблюдения.