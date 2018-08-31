Татьяна Волосовец на Стратсессии «Лучшее — детям» рассказала о программе «Десятилетие детства»

В своем выступлении она говорила о программе «Десятилетие детства», а также о дошкольном образовании, и, в частности, об образовании для детей до трех лет.

"В советских садиках всегда было несколько ясельных групп, потому что детей в садик отдавали рано: родители работали. В постсоветский период система потихоньку разрушалась, ясельные группы закрывались, а женщинам разрешили сидеть с детьми до трех лет", — напомнила Татьяна Волосовец и добавила, что сейчас, когда начали возвращать ясельные группы, выяснилось, что воспитателей, умеющих работать с детьми этого возраста, уже не осталось, и теперь необходимо вновь обучать этому молодых педагогов.

"На организацию ясельных групп в детских садах в этом и в следующем году выделяется по 24,5 млрд рублей. Но мало построить здания, если мы не подготовим для этих групп воспитателей", — подчеркивает Татьяна Волосовец.

Также в своем выступлении она заметила, что новые подходы к детям необходимы также потому, что дети сейчас стали другими — они не такие, как 30 лет назад.

"С точки зрения анатомии, они, конечно, те же. Но с точки зрения жизни ребенка, в социуме все изменилось кардинально. И сегодня уже говорили, что наши дети живут в условиях сети — это сетевое поколение, без сети они уже не живут. А мы с ними по-прежнему пытаемся работать, как в досетевую эпоху. Это серьезный вызов для учителя", — поясняет Татьяна Волосовец.

Больше внимания, по ее словам, также необходимо уделять сбережению здоровья детей в школе, профилактике так называемых школьных болезней, связанных с органами зрения, опорно-двигательным аппаратом, желудочно-кишечным трактом.

"Нельзя не сказать о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья. Целый раздел посвящен этому вопросу (вероятно, в программе «Десятилетие детства» — прим. Ред.). И я должна сказать, что невозможно работать с детьми, не имея к этому специальных знаний, умений и навыков, компетенций.

"И поэтому поставлена задача повышения квалификации педагогических работников по вопросам работы с детьми с инвалидностью", — рассказала Татьяна Волосовец, добавив, что в 2018 г. такие компетенции получили 4 тыс. педагогов, еще столько же получат в 2019 году.

"Я бы поставила задачу не 4 тыс., а 40 тыс., потому что все педагоги нуждаются в этой компетенции", — заметила она.

Также Татьяна Волосовец отдельно уделила внимание важности реализации национальных проектов «Образование» и «Демография».

"Мне кажутся очень важными проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Новые возможности для каждого» и «Современные родители». И говоря, например, об успехе каждого ребенка, я не могу не сказать о том, что здесь на территории Самарской области разработана программа, которая сейчас востребована во многих детских садах нашей страны — «Растим будущих инженеров». И сейчас, я знаю, уже 13 регионов взяли эту программу на вооружение. Это та программа, которая дает первые возможности разобраться в профессии совсем маленьким детям от 5 до 7 лет", — рассказала Татьяна Волосовец.

В завершение она подчеркнула, что в Самарской области реализуется очень большое количество проектов и в дошкольном образовании, и в школе, и в вузах, и в системе среднего профессионального образования.

"Так что, мне кажется, было бы неплохо на стратегические сессии приглашать коллег из других регионов поучиться и обменяться опытом", — подытожила она.

Напомним, в Самарской области в рамках работы над долгосрочной стратегией развития проводятся тематические сессии, каждая из которых посвящена определенным отраслям жизни региона: ЖКХ и благоустройство, кадровая политика, экономика, повышение уровня жизни малых городов и сельских территорий, развитие системы здравоохранения, а также образования.