Оползень и трещины: в Симферополе аварийный детсад закрыли на ремонт

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе на реконструкцию закрывается детский сад №75 «Золотая рыбка», его воспитанники проведут учебный год в других дошкольных учреждениях. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила официальный представитель администрации крымской столицы Людмила Киприна.

"Невозможность его функционирования в новом учебном году связана с аварийным состоянием здания дошкольного учреждения. Из-за оползня в детском саду частично разрушен фундамент, стены и потолок в трещинах. На данном этапе детям небезопасно в нем находиться", — отметила она.

Трещины в помещении детского сада №75 «Золотая рыбка» в Симферополе

По информации местного управления образования, в новом учебном году 116 воспитанников «Золотой рыбки» будут обеспечены местами в других детсадах. Будут учитываться как пожелания родителей, так и возможности дошкольных учреждений города.