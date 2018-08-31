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Оползень и трещины: в Симферополе аварийный детсад закрыли на ремонт
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Оползень и трещины: в Симферополе аварийный детсад закрыли на ремонт 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. В Симферополе на реконструкцию закрывается детский сад №75 «Золотая рыбка», его воспитанники проведут учебный год в других дошкольных учреждениях. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила официальный представитель администрации крымской столицы Людмила Киприна.
"Невозможность его функционирования в новом учебном году связана с аварийным состоянием здания дошкольного учреждения. Из-за оползня в детском саду частично разрушен фундамент, стены и потолок в трещинах. На данном этапе детям небезопасно в нем находиться", — отметила она.
Трещины в помещении детского сада №75 «Золотая рыбка» в Симферополе
По информации местного управления образования, в новом учебном году 116 воспитанников «Золотой рыбки» будут обеспечены местами в других детсадах. Будут учитываться как пожелания родителей, так и возможности дошкольных учреждений города.
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