Суд арестовал воспитательницу детсада Happy Baby в Барнауле за жестокое обращение

Суд арестовал бывшую воспитательницу барнаульского частного детского сада Happy Baby, которая жестоко обращалась с детьми. Как сообщили «360» в пресс-службе Следственного комитета , ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«По данным следствия, с февраля по май 2018 года в помещении частного детского сада краевой столицы сотрудница учреждения ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних, соединенные с жестоким обращением с детьми», — отметили в пресс-службе.

По данным следствия, она закрывала детей одних в комнате, применяла к ним физическую силу. Кроме того, чтобы соблюдать режим дневного сна, она накрывала детей пастельным бельем и перетаскивала с кровати на кровать, причиняя при этом боль.

Потерпевшими признаны трое малолетних детей четырех и пяти лет, а также их родители. Расследование этого дела продолжается.

По словам родителей, после посещения детского сада их дети стали бояться темных помещений. Мать одного из воспитанников узнала о ситуации случайно. Открыв дверь в детский сад своим ключом, услышала крик трехлетнего сына. В это время воспитательница тащила ее ребенка в старшую группу на перевоспитание.