Интерактивный спектакль дадут на Михалковской

Интерактивный спектакль «Портфель для Бабы-яги» дадут в театре «На Михалковской».

— Дети смогут не только понаблюдать за приключениями Бабы-яги и ее приспешников, но и повеселиться перед представлением: их ждет интерактивная программа с бесплатными мастер-классами и караоке, — поделился подробностями один из организаторов показа.

Спектакль состоится 5 сентября. Начало в 17.30. Вход по билетам. Адрес детского театра «На Михалковской»: Михалковская улица, дом 22 (театр расположен в стенах центра «Радость»). (мю)