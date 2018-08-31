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Интерактивный спектакль дадут на Михалковской
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Интерактивный спектакль дадут на Михалковской 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Интерактивный спектакль «Портфель для Бабы-яги» дадут в театре «На Михалковской».
— Дети смогут не только понаблюдать за приключениями Бабы-яги и ее приспешников, но и повеселиться перед представлением: их ждет интерактивная программа с бесплатными мастер-классами и караоке, — поделился подробностями один из организаторов показа.
Спектакль состоится 5 сентября. Начало в 17.30. Вход по билетам. Адрес детского театра «На Михалковской»: Михалковская улица, дом 22 (театр расположен в стенах центра «Радость»). (мю)
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