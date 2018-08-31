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«Одноклассники» поддержали благотворительную акцию в помощь детским хосписам
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«Одноклассники» поддержали благотворительную акцию в помощь детским хосписам 

RT на русском 1 час назад
Социальная сеть «Одноклассники» поддержала благотворительную акцию «Дети вместо цветов» в помощь детским хосписам.
Как сообщает пресс-служба социальной сети, в «Одноклассниках» появился виртуальный благотворительный подарок. Средства от продажи должны пойти на помощь тяжелобольным детям — подопечным детского хосписа «Дом с маяком» и фонда «Вера».
В социальной сети расскажут о благотворительной акции миллионам людей по всей стране, рекомендуя в ленте посты и другие материалы фонда.
Ранее сообщалось, что в «Одноклассниках» пройдёт флешмоб, приуроченный ко Дню знаний.
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